БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

Почему власти Украины организовали покушение на общественного деятеля Олега Царева @ Global Look Press Tекст: Алёна Задорожная В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии.

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