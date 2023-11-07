Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

Почему власти Украины организовали покушение на общественного деятеля Олега Царева @ Global Look Press Tекст: Алёна Задорожная В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии.
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