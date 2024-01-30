Мэр Орла Парахин спрятал от депутатов горсовета акт проверки казначейства

Депутаты горсовета Орла не могут ознакомиться с финансовым состоянием города. Мэр Парахин отказался предоставить народным избранникам результаты проверки Федеральным казначейством РФ кредиторской задолженности города Орла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии