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Мэр Орла Парахин спрятал от депутатов горсовета акт проверки казначейства

Мэр Орла Парахин спрятал от депутатов горсовета акт проверки казначейства

Депутаты горсовета Орла не могут ознакомиться с финансовым состоянием города. Мэр Парахин отказался предоставить народным избранникам результаты проверки Федеральным казначейством РФ кредиторской задолженности города Орла.

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