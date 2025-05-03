Власти Великобритании пригласили Вооруженные силы Украины на торжества по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне из-за своих интересов в Черном море и желания конкурировать с Соединенными Штатами в бывшей советской республике.
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