Владимиру Путину подарили фигурку снежного барса в Бишкеке

Президент России Владимир Путин по прибытию в Бишкек получил в подарок фигурку снежного барса Батая. Игрушку, которую выбрали талисманом VI Всемирных игр кочевников, главе российского государства предподнесли 11-летняя Айбийке Асамидинова и 15-летний Нурислан Оболбеков.
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