В ЕЭК рассказали о росте торговли со странами Глобального Юга

Доля европейских торговых партнеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уменьшилась примерно в 2,5 раза, союз закончил перестройку на Глобальный Юг, сообщил в интервью «Известиям» министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.
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