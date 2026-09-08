БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Алексей Савватеев: Бизнес надо гнать из школы поганой метлой, вместе со всеми дополнительными предметами

Алексей Савватеев: Бизнес надо гнать из школы поганой метлой, вместе со всеми дополнительными предметами

Гагариных могла вырастить только Советская система образования, созданная Сталиным Ирина Мишина Фото: Носов Игорь/ТАСС Материал комментируют: Алексей Савватеев Что ждет российскую науку, отечественное образование? Стоит ли ждать прорыва инженерной и конструкторской мысли? Об этом в студии «СП-видео» рассуждает член-корреспондент РАН по секции «Экономика», доктор физико-математических наук Алексей Савватеев.

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