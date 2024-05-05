Православная церковь 6 мая 2024 года отмечает день Георгия Победоносца Константин СентябрьВ наступивший понедельник, 6 мая 2024 года, верующие православные России будут отмечать День памяти Георгия Победоносца.
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