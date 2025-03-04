Студентам Тамбовского филиала РАНХиГС рассказали о налогообложении и экономической политике

В Тамбовском филиале Президентской академии состоялась открытая лекция "Налоговая реформа 2025". Провёл её Владислав Гуреев, заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы России.
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