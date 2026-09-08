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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов про 0+4 от Голдобина в матче с «Динамо»: «Усы абсолютно не работают, давайте сделаем так, чтобы Николай их больше не отращивал. Они ему мешали видеть площадку, наверное»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об ассистентском покере Николая Голдобина в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским « Динамо » (5:3).

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