Орбиту МКС подняли на 2,3 км перед запуском корабля «Союз МС-27»

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована на 2,3 км для формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-26» и выведением на орбиту корабля «Союз МС-27».
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