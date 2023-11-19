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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голдобин заявил, что не нервничает перед важными матчами: «Зачем нервничать? Своим делом любимым же занимаюсь»

«Нервничаю ли я перед важными матчами, дерби? Обычный день, обычная игра, нет такого. Понятно, что на столичные дерби приходит много болельщиков, хочется выиграть.

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