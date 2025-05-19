Российский космонавт показал, как с МКС выглядят Астрахань и Волга

Видео с международной космической станции впечатлило пользователей. Российский космонавт-испытатель и общественный деятель Олег Артемьев показал, как из космоса выглядит самая длинная река в Европе - Волга, которая впадает в Каспийское море, проходя через Волгоград и Астрахань.
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