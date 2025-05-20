Мошенники рассылают поддельные письма о графиках отключения воды

Россиян предупредили о новой схеме обмана. По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, злоумышленники массово рассылают фальшивые письма с предложением проверить график отключения горячей воды, пишет ТАСС.
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