Соблазнительная Кара дель Торо, покорившая подиум и осваивающаяся в Голливуде

Могла ли себе представить простая мексиканская девочка Кара, что ей будут наперебой предлагать работу лучшие модельные агентства мира? Сегодня Кара дель Торо (Kara Del Toro) блистает на подиуме и постепенно, шаг за шагом, поднимается на голливудский Олимп.