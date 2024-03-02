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Котопёс недели: возьми из приюта величественную собаку Миру или вальяжного кота Ричи

Котопёс недели: возьми из приюта величественную собаку Миру или вальяжного кота Ричи

Два суперпитомца ждут встречи со своими хозяевами. фото: приют Печатники/приют БирюлевоУ нас в MAXIM много славных традиций, но самая славная, несомненно — еженедельная выпуск «Котопса недели», в котором мы рассказываем об обитающих в московских приютах питомцах.

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