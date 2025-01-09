Руководству Volkswagen урежут зарплаты на 300 миллионов евро

Гуннар Килиан (Gunnar Kilian), член совета директоров Volkswagen, сообщил СМИ о том, что руководство автомобильного концерна приняло решение сократить свои зарплаты в общей сложности на 300 миллионов евро к 2030 году, при этом членам совета директоров зарплаты сократят больше, чем топ-менеджерам.