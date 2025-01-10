В Казани планируют выделить свыше 14 млн рублей на ремонт фонтанов

В Казани из городского бюджета планируют выделить 14,1 миллиона рублей на ремонт семи фонтанов. Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, в рамках ремонта на фонтанах заменят насосы, обновят гранитные плиты и светильники.