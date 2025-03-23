Партнер по питанию.

– вместе легче держаться за правила) да, такое тоже у меня есть.Ты не одна! Есть такие же желающие в данный момент времени человечки, которые уже стремятся к своим целям или вот вот только начали, делают первые шаги так что вперед! Чего ждать) еще неделю, еще месяц, еще год.