Царьград

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Граница с Россией хуже Берлинской стены — Рогов

Граница с Россией хуже Берлинской стены — Рогов

По словам Рогова, граница с РФ для жителей региона хуже Берлинской стены для немцев. Он объясняет это тем фактом, что у жителей Украины родственников в России больше, чем, к примеру, у жителей Восточного Берлина и ГДР в Западном Берлине и ФРГ.

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