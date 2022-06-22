Граница с Россией хуже Берлинской стены — Рогов

По словам Рогова, граница с РФ для жителей региона хуже Берлинской стены для немцев. Он объясняет это тем фактом, что у жителей Украины родственников в России больше, чем, к примеру, у жителей Восточного Берлина и ГДР в Западном Берлине и ФРГ.