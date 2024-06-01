Лукашенко дал совет Пашиняну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и посоветовал ему следовать курсу народной дипломатии, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
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