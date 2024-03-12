В Архангельске почтят память журналистки Лидии Мельницкой

Вечер памяти пройдёт в областной библиотеке имени Добролюбова. Перед участниками встречи выступят Лариса и Виктор Толкачёвы, Светлана Лойченко, Тамара Овчиникова, Марина Мельницкая и клуб «Вертикаль»14 марта могло бы исполниться 90 лет выдающемуся архангельскому журналисту Лидии Мельницкой.