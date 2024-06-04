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Закон и Порядок

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«Как гром среди ясного неба». Андрей Турчак возглавил Республику Алтай

«Как гром среди ясного неба». Андрей Турчак возглавил Республику Алтай

4 июня Владимир Владимирович Путин подписал указ о снятии Олега Леонидовича Хорохордина с должности главы Республики Алтай, назначив врио главы региона первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета "Единой России", руководителя Рабочей группы по вопросам специальной военной операции, экс-губернатора Псковской области (сыгравшего важную роль в создании Изборского клуба), МС по дзюдо (и сына друга юности ВВП, занимавшегося дзюдо вместе с ним) Андрея Анатольевича Турчака.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Любят политологи в след за решением Президента размазывать во все стороны причины такого решения. Президент предложил исходя из своего видения, Турчак согласился. А какое у него было лицо в это время это не обсуждаемое!
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