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До 5 тысяч рублей: кабмин предложил ввести плату за приём заявлений и доставку документов через «Почту России» и МФЦ

До 5 тысяч рублей: кабмин предложил ввести плату за приём заявлений и доставку документов через «Почту России» и МФЦ

За приём и доставку заявлений на госуслуги, а также за доставку готовых документов через «Почту России» и МФЦ могут установить плату до 5 тыс.

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