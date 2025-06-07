Romancev768: мошенники блокируют iPhone россиян на фейковых собеседованиях

По словам блогера, злоумышленники создают фейковые вакансии на популярных рекрутинговых платформах и проводят дистанционные собеседования, после чего предлагают кандидатам выполнить тестовое задание в приложении, которого нет в App Store.
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