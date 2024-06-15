Севастополь: «Люди боятся дочерей из дому без сопровождения выпускать! Да и взрослым не по себе...»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Велес Rus
Русские, объединяйтесь. Пора этим черножопым тварям устроить то, что они делали с русскими в их чуркистане! Не может продажная власть - смогут простые люди!
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4 час.
Юрий Астахов
Согласен, если нет коррумпированных  блюстителей порядка. А депортировать надо после отбытия уголовного наказания в нашей зоне
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1 час.
Сергей Сарматов
Совсем дура...???
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1 час.

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