Севастополь: «Люди боятся дочерей из дому без сопровождения выпускать! Да и взрослым не по себе...»

В городе русской славы чуть ли не ежедневно происходят массовые драки мигрантов Сначала короткая цитата из блога писателя Платона Беседина: «День России в Севастополе отметили знатно — массовой дракой на Хрустальном пляже.
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