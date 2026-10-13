Представитель ФРС допускает охлаждение корпоративных инвестиций ради борьбы с инфляцией

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что рассчитывает снизить инфляцию без существенного ухудшения ситуации на рынке труда.
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