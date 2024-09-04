Сырский отстранил начштаба ВСУ, заподозренного в госизмене. Почему военного уже второй раз обвиняют в связях с Россией?

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба командования сил беспилотных систем (СБС) Романа Гладкого, которого ранее заподозрили в госизмене.
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