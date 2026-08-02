Арахнолог Михайлов рассказал, что при укусе паука-каракурта нужно сразу же прижечь пораженное место огнем

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Кирилл Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, как действовать в случае укуса ядовитого паука-каракурта.
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