Пользователи iPhone 16 стали слышать чужие голоса из динамиков Случайное наруше...

Пользователи iPhone 16 стали слышать чужие голоса из динамиковСлучайное нарушение конфиденциальности является одной из главных проблем потребителей, когда дело касается смартфонов, и похоже, что именно это происходит с некоторыми iPhone.
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