Россиян в 2025 году ждет одна рабочая шестидневка

В России шестидневная рабочая неделя будет с 27 октября по 1 ноября. Выпавший на субботу выходной день перенесли на понедельник, 3 ноября, напомнила в беседе с РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.