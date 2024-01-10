Минфин собирается ограничить частный вывоз драгметаллов

Минфин хочет ограничить резко возросшие в последние месяцы объемы вывоза золота из РФ физлицами. Как утверждают чиновники и подтверждают банкиры, граждане все чаще приобретают и вывозят слитки и монеты как курьеры для бизнеса, фактически реализуя серый экспорт, позволяющий компаниям сэкономить на пошлинах.