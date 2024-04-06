Скрининг с помощью теста ПСА оказывает небольшое влияние на смертность от рака простаты, и зачастую приводит к гипердиагностике

Крупнейшее на сегодняшний день исследование, в котором изучалось однократное приглашение сдать анализ крови на ПСА для скрининга рака простаты, показало, что это оказало небольшое влияние на снижение смертности, и зачастую приводило к гипердиагностике и пропущенному раннему выявлению некоторых агрессивных видов рака.
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