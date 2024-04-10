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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Какие добавки могут помочь предотвратить болезнь Паркинсона

Столкнувшись с болезнью Паркинсона, состоянием, которое может превратить простой процесс переезда в трудную задачу, пациенты и лица, осуществляющие уход, часто ищут все возможные способы облегчить симптомы и замедлить прогрессирование.

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