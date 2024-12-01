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Почему нам так трудно признать очевидное?

Почему нам так трудно признать очевидное?

Виктор Анисимов Почему мы так упорно не желаем видеть очевидное?  Почему мы предпочитаем прятать "голову в песок" уподобляясь страусу, и делать вид что ничего особенного не происходит? Почему мы упорно не желаем признать что война с НАТО неизбежна, как бы ни старались не видеть признаки неизбежно приближающейся войны? Нет, я не о руководстве России сейчас говорю, не о Путине и правительстве, я говорю о нас, обычных гражданах живущих мирной жизнью, для которых та война что сейчас ведёт Россия со всем западным миром,"где то там", и вроде как бы нас и не касается.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
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20 час.
Алекс Сэм
Никто никогда не готов к войне, даже генералы готовятся по лекалам прошлой войны
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
И что мы простой народ, по мнению автора статьи должны делать? Власти всех уровней [в угоду коллективом Западу] гнобят русский народ на всех уровнях и во всех сферах, но при этом &quot;настойчиво просят&quot;, идти умирать на СВО, за будущие доходы олегархов. Завозят мигрантов и платят им гораздо больше чем русским и доказывают нам, что по другому ни как. И так во всех сферах жизни.
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3 час.

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