Отца французского шахматиста Алирезы Фируджи вывели из зала, где его сын проводил партию против американца Фабиано Каруаны на Турнире претендентов.
Отца шахматиста Фируджи выгнали из зала во время партии на Турнире претендентов
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А Кудасов
Пора нам как то отвечать и перестать утираться от оскорблений.
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19 час.
Анфиса Иванова
В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение ЛИШИТЬ российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты СМОГУТ принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE. Что за бред, автор ?!
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16 час.
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