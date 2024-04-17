Отца шахматиста Фируджи выгнали из зала во время партии на Турнире претендентов

Пора нам как то отвечать и перестать утираться от оскорблений.

Анфиса Иванова

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение ЛИШИТЬ российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты СМОГУТ принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE. Что за бред, автор ?!