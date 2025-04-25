В национальном центре "Россия" прошла церемония вручения премии "Факел"

В национальном центре "Россия" состоялась первая церемония вручения премии "Факел", на которой наградили выпускников национальной технологической олимпиады (НТО), сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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