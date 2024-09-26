Трюдо допустил выделение Канадой дополнительной военной помощи Украине

REUTERS/File Photo Власти Канады планируют выделить киевскому режиму новый пакет военной помощи. Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил на церемонии подписания декларации о поддержке Украины на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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