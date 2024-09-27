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Психолог Дугенцова призвала делать домашнее задание с ребенком только до 4 класса

Психолог Дугенцова призвала делать домашнее задание с ребенком только до 4 класса

Участие родителей в творческих заданиях детей в дошкольном возрасте крайне важно, так как на этом этапе ребенок может не быть готов к самостоятельной работе, отметила сказкотерапевт и семейный психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.

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