В Госдуме призвали Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа инициировать расследование о разворовывании американских траншей на Украине и арестовать зарубежные счета Владимира Зеленского.
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