Венгрия официально включила Россию в список потенциальных угроз

AB

Andrey B-V

И так, Венгрия объявила РФ угрозой для государства Венгрия и народа Венгрии! Замечательно. Ход за РФ. Необходимо вызвать посла Венгрии в Москве для дачи объяснений, письменных. После получения этих письменных объяснений выстраивать отношения с этой Венгрией. По существу Россия, как заявляет правительство Венгрии, угроза безопасности для Венгрии, значит ВРАЖДЕБНАЯ СТРАНА! А если Россия, по заявлениям венгров, враждебна Венгрии, то и Венгрия ВРАЖДЕБНА России! А с ВРАЖДЕБНЫМИ странами у России и отношения соответствующие. Те же нефть и газ, которые РФ поставляет в Венгрию, могут и должны быть ПЕРЕКРЫТЫ, по тому, что с ВРАГАМИ НЕ ТОРГУЕМ! Действующие контракты на поставку нефти и газа из РФ в Венгрию действительны только до объявления РФ ВРАЖДЕБНОЙ СТРАНОЙ. По этому нефть и газ пусть Венгрия получает из дружественных ей стран, а не ВРАЖДЕБНОЙ России!