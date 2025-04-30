Путин: противостоять неонацизму — наш долг

Президент России Владимир Путин заявил, что противостояние неонацизму и отстаивание исторической правды о событиях Великой Отечественной войны является долгом как перед будущими поколениями, так и перед ветеранами войны.
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