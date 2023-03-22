Алле Пугачевой могли повредить лицевой нерв во время пластики

Народная артистка СССР Алла Пугачева не раз ложилась под нож ради омоложения и красоты. Эксперты считают, что случайные действия хирургов могли привести к повреждению лицевого нерва 73-летней певицы.
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