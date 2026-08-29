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Царьград

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Китай сварил лучшее пшеничное: World Beer Awards объявила победителей из восьми стран

Китай сварил лучшее пшеничное: World Beer Awards объявила победителей из восьми стран

Сенсация в пивном мире: Молдавия обошла Германию и Ирландию.В 2026 году премия World Beer Awards преподнесла сюрпризы.

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