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WWF: Великобритания больше тратит на углеродные проекты, чем на сокращение выбросов СО2

WWF: Великобритания больше тратит на углеродные проекты, чем на сокращение выбросов СО2

Защитники природы рассмотрели проект британского бюджета на 2021 год. По статье расходов на борьбу с глобальным потеплением в нем предусмотрено 145 млн фунтов стерлингов, а вот на проекты, несущие вред окружающей среде, — 40 млрд фунтов стерлингов.

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