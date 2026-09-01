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Строительство 21 века

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Как организовать огород, чтобы собирать обильные урожаи без переутомления

Как организовать огород, чтобы собирать обильные урожаи без переутомления

Обустройство участка часто начинается с хаотичной посадки всего подряд, а заканчивается усталостью и разочарованием.

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