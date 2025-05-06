Миронов: решить дефицит врачей можно льготами и достойной оплатой

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что решить проблему дефицита медицинского персонала в России возможно только через улучшение условий труда, а не за счёт ужесточения обязательной отработки после получения образования.
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