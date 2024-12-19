Контрольно-счетная палата Челябинской области получила нового председателя

Южноуральский парламент утвердил нового главу контрольно-счетной палаты региона. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 19 декабря, Законодательное собрание Челябинской области приняло постановление о назначении министра финансов региона Андрея Пшеницына председателем контрольно-счетной палаты.
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