ЦБ повысил курс доллара до 86,47 рубля

Центральный банк России повысил официальный курс доллара. Как следует из данных регулятора, с 9 сентября американская валюта установлена на уровне 86,47 рубля, что на 28 копеек выше предыдущего показателя.
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