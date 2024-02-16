В Кабардино-Балкарии в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя

Отделом дознания ОП № 1 УМВД России по г. Нальчику завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Зольского района, обвиняемого в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции.
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