День Бориса и Глеба 15 мая: приметы на здоровье и достаток

15 мая в народе отмечают день Бориса и Глеба — первых святых покровителей земли русской. «ФедералПресс» собрал приметы и обряды этого дня, которые связаны с привлечением здоровья, финансовой удачи и урожая: как правильно подметать, что класть в кошелек и почему нельзя пересчитывать деньги после захода солнца.