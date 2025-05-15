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День Бориса и Глеба 15 мая: приметы на здоровье и достаток

День Бориса и Глеба 15 мая: приметы на здоровье и достаток

15 мая в народе отмечают день Бориса и Глеба — первых святых покровителей земли русской. «ФедералПресс» собрал приметы и обряды этого дня, которые связаны с привлечением здоровья, финансовой удачи и урожая: как правильно подметать, что класть в кошелек и почему нельзя пересчитывать деньги после захода солнца.

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